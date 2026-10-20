Darphane-i Amire’de tarihi dönüşüm! 5 müzede binlerce eser görücüye çıkacak

DARPHANE-İ AMİRE HAKKINDA: Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda yer alan Darphane-i Amire yapı topluluğunun temeli, 1727'de gerçekleştirilen imar faaliyetlerine dayanıyor. Sultan II. Mahmud dönemindeki genişletme çalışmalarıyla bugünkü görünümünü kazanan yerleşke, Osmanlı Devleti'nin para basım faaliyetlerine ev sahipliği yaptı. Uzun yıllar farklı amaçlarla kullanılan ve bazı bölümleri bakımsız kalan yapı topluluğu, Milli Saraylar'a devredilmesinin ardından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden işlevlendirildi. Darphane-i Amire'de oluşturulan 5 müze, Osmanlı'nın sanat, yazı, coğrafya, askeri teşkilat ve üretim tarihine ilişkin koleksiyonları aynı yerleşkede ziyaretçilerle buluşturacak. Milli Saraylar Porselen, Hüsn-i Hat, Esliha-i Hümayun, Darphane ve Endüstri Araçları ile Harita müzeleri, farklı koleksiyonları aynı yerleşkede bir araya getiriyor. Yaklaşık 5 bin porselen, 2 bin hat eseri, 2 bin 500 silah, 500 endüstri objesi ve 110 haritadan oluşan seçki, saray koleksiyonlarının sanat, bilim, askeri tarih ve üretim kültürü bakımından taşıdığı çeşitliliği yansıtıyor. Eserler, tarihi yapılarla bütünleşen özel vitrinler ve tematik sergileme alanlarında sunuluyor.