Darphane-i Amire’de tarihi dönüşüm! 5 müzede binlerce eser görücüye çıkacak

Restorasyonun ardından tarihi yapıların yeni işlevler kazandığını belirten Yıldız, şunları kaydetti: "Bilim insanlarının yönlendirmeleri doğrultusunda yerleşkede 5 müze oluşturuldu. Bu çok önemli çünkü Topkapı Sarayı başta olmak üzere Milli Saraylar koleksiyonlarında burada görmüş olduğunuz bu 5 müzede sergilenen her biri hazine niteliğinde çok önemli koleksiyonlar bulunuyor. Biz bunlardan Hat Müzesi'nin içerisindeyiz. Hat Müzesi'nde, Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü hatları yer alıyor. Burada 2 bin parça eser sergiliyoruz ve şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki Türk hat sanatının bütün abide şahsiyetlerinin en muazzam eserleri burada." Yaklaşık 12 salondan oluşan Hat Müzesi'nin ardından Porselen Müzesi'nin 19 sergi salonundan oluştuğunu aktaran Yıldız, Çin porselenlerinin yanı sıra Avrupa ve yerli porselenlerden örneklerin de müzede yer aldığını anlattı. Yıldız, uzun süredir porselen koleksiyonunu bir arada sergilemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu avlulu binalar bize bu imkanı sağladı. Gerçekten 5 bin 300 parça porseleni sergilediğimiz muazzam bir müzeye kavuşmuş olduk. Ben ilgililerinin memnuniyetle gezeceğini düşünüyorum. Dünyanın en önde gelen müzelerinden bir tanesi tesis edildi." dedi.