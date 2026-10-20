CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Slavia Prag
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Slavia Prag'ı konuk ediyor. Karşılaşma Fenerbahçe 1 - 0 Slavia Prag skoruyla devam ediyor.
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Fenerbahçe 1 - 0 Slavia Prag
9' Ceza sahasının solunda topla buluşan Sturm çaprazdan kaleyi düşündü. Sturm'un şutunda top Semedo'dan döndü.
4' Sağ kanatta topu alan Oğuz hızlı bir şekilde içeri sokuldu. Ceza yayının sağından kaleyi düşünen Oğuz'un uzaktan şık vuruşunda top ağlara gitti.
3' Fenerbahçe maça hızlı başladı. Tüm hatlarıyla rakip yarı alanına yerleşene Fenerbahçe boşluk bulmaya çalışıyor.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Oğuz Aydın, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.
Slavia Prag: Markovic, Vlcek, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm.