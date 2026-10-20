  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu Mekke Anlaşması’nı redde hazırlanıyor: Kabul etmeyiz! Protestoculara sert önlem hazırlığı! Fransa’da dananın kuyruğu cumartesi kopacak Brüksel’de yoğun diplomasi trafiğine kahve molası! Üç bakanın uyumu düşman çatlattı Kritik derbinin tarihi tescillendi! TFF yönetiminden nefes kesen karar! TFF resmen açıkladı! Milli Takım’da Sergen Yalçın dönemi Mağazası 1,5 metrelik sel suyunun altında kaldı… 19 yıllık birikim 2 dakikada yok oldu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarından sonuna kadar hesap sorulacak! Başörtüsü krizi büyüyor! Azerbaycan, yasağı eleştiren Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ortak Saral’ın görevden alınmasını talep etti Kurtulmuş’tan Türk dünyasına çağrı: ‘Başkası ne der’i bırakalım kendi fikrimize yoğunlaşalım Mekke İttifakı Anlaşması Meclis’te! Peki 16 maddelik anlaşmada neler var?
Gündem Tapu yalanı elinde patlayan Özgür Özel’e yargıdan 750 bin TL’lik şamar! Bakan Gürlek'in avukatından flaş açıklama
Gündem

Tapu yalanı elinde patlayan Özgür Özel’e yargıdan 750 bin TL’lik şamar! Bakan Gürlek'in avukatından flaş açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tapu yalanı elinde patlayan Özgür Özel’e yargıdan 750 bin TL’lik şamar! Bakan Gürlek'in avukatından flaş açıklama

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in tertemiz mal varlığı üzerinden "tapu" masallarıyla algı operasyonuna soyunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme önünde rezil oldu. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bakan Akın Gürlek’in kişilik haklarını ihlal eden müftir Özgür Özel’i 750 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm ederken, mahkemeyi baskı altına alma sevdasıyla açtığı karşı davayı ise suratına çarparak reddetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Bakan Akın Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özgür Özel'in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Öte yandan Özgür Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi.

 

E-DURUŞMA İLE KARAR BİLDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında, Bakan Gürlek'in mal varlığına ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle açılan karşılıklı manevi tazminat davasının karar duruşması İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasına taraf avukatları e-duruşma yöntemiyle katıldı.

Duruşmada Bakan Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, önceki beyanlarını tekrarlayarak davalarının kabulünü ve karşı davanın reddini talep etti. Mahkeme avukatın beyanlarının ardından kararını sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Özgür Özel'in 750 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

KARŞI DAVA REDDEDİLDİ

Özgür Özel'in Bakan Gürlek aleyhine açtığı 1 milyon 100 bin TL'lik manevi tazminat davası ise mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

ÖZEL: TAPULARIN GERÇEKLİĞİ ZIMNEN KABUL EDİLMİŞTİR

Kararın ardından açıklama yapan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gürlek'in avukatlarının tapu kayıtlarının mahkemeye getirilmesine karşı çıktığını iddia etti.

Özel, "Cesaretin varsa o tapuları açıkla ama görülüyor ki tapuların varlığını kabul ediyor ve mahkeme tarafından talep edilmesine avukatları karşı çıkıyorlar. Akın Gürlek'in avukatlarının tapuların istenmesine karşı çıkması ve hakimin baskı altında tabii Adalet Bakanı davası karar vermesiyle tapuların gerçekliği zımnen kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

 

GÜRLEK'İN AVUKATINDAN ÖZEL'E YANIT

Özel'in açıklamalarına Bakan Gürlek'in avukatı Abdullah Adır'dan yanıt geldi. Adır, yaptığı açıklamada tapu kayıtlarının istenmesine karşı çıktıkları yönündeki iddiayı reddederek mahkemeye bu doğrultuda herhangi bir talepte bulunmadıklarını savundu.

Adır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e karşı yıllardır yöneltilen iftira kampanyalarından bir tanesi daha bugün karara bağlandı. Müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal eden, hakaret ve iftira niteliğindeki beyanlar nedeniyle açılan davada, davalı Özgür Özel'in 750 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmiştir.

Kararın ardından davalı tarafından yapılan basın açıklamasında, müvekkilimizin bilgisi ve talimatı doğrultusunda tapu kayıtlarının istenmemesi yönünde beyanda bulunduğumuz ileri sürülmüştür. Ancak söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerek duruşma sırasında mahkemeye sunduğumuz sözlü beyanlarımızda gerekse dosyaya ibraz ettiğimiz dilekçelerimizde tapu kayıtlarının istenmemesine yönelik herhangi bir talebimizin bulunmadığı sabittir.

Henüz iftiraları nedeniyle tazminata mahkum edilen davalı, yalan ve iftiraya kamuoyu huzurunda devam etmektedir. Bu eylemlere devam ettikçe hukuk önünde hesap vermeye de devam edecektir."

Bakan Gürlek'e bot hesaplarla operasyon
Bakan Gürlek'e bot hesaplarla operasyon

Gündem

Bakan Gürlek'e bot hesaplarla operasyon

Bakan Gürlek duyurdu: 14 ilde eş zamanlı operasyon! 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Bakan Gürlek duyurdu: 14 ilde eş zamanlı operasyon! 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: 14 ilde eş zamanlı operasyon! 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Bakan Gürlek duyurdu! Kurgu kaza operasyonu: 77 kişi gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Kurgu kaza operasyonu: 77 kişi gözaltına alındı

Gündem

Bakan Gürlek duyurdu! Kurgu kaza operasyonu: 77 kişi gözaltına alındı

Akın Gürlek davayı kazandı: Özgür Özel 750 bin lira ödeyecek
Akın Gürlek davayı kazandı: Özgür Özel 750 bin lira ödeyecek

Siyaset

Akın Gürlek davayı kazandı: Özgür Özel 750 bin lira ödeyecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Mahkeme niye araştırmadan karar vermiş ki
Tamar Tanrıyar: Başımızda Erdoğan değil de Ekrem ve Özgür gibi tipler olsa bu ülkeyi elimizden alırlardı! Çok pis oyunlar oynuyorlar arkasından! Ne olur sahip çıkın!
Gündem

Tamar Tanrıyar: Başımızda Erdoğan değil de Ekrem ve Özgür gibi tipler olsa bu ülkeyi elimizden alırlardı! Çok pis oyunlar oynuyorlar arkasından! Ne olur sahip çıkın!

Fon krizi ile devam eden sürecin asıl hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğunu anlatan gazeteci Tamar Tanrıyar, yaşananların kendisini..
Rum yönetimi onayladı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC kararı
Dünya

Rum yönetimi onayladı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC kararı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis, BM'nin KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsil..
İslam âlimleri ve AK Parti'den Kudüs ve Ümmet için güç birliği! Filistin ve Yemen’deki zulme karşı ortak irade!
Gündem

İslam âlimleri ve AK Parti'den Kudüs ve Ümmet için güç birliği! Filistin ve Yemen’deki zulme karşı ortak irade!

Siyonist terör devletinin Filistin'de sürdürdüğü soykırıma ve bölgedeki insani drama karşı diplomatik ve ilmi alanlardaki mücadele tüm hızıy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23