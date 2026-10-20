Evlerin yeni yardımcısı sahneye çıkıyor! OMODA | JAECOO insansı robot Mobo’yu tanıtıyor

OMODA | JAECOO, otomotiv teknolojilerindeki mühendislik birikimini bu kez ev yaşamına taşıyor. OMODA | JAECOO,Çin’de düzenlenen Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında otomotiv teknolojilerini günlük yaşamın farklı alanlarına taşıyan yeni nesil robotik çözümlerini tanıtıyor. Markanın ekosistem ortaklarından AiMOGA Robotics tarafından geliştirilen ev tipi insansı robot Mobo, dünya prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanırken dünya genelinde ön sipariş sürecini de başlatıyor. Yapay zekâ destekli MoAgent sistemiyle donatılan Mobo, karmaşık komutları analiz etme, çevresini algılama, bağımsız hareket etme ve aile bireylerinin alışkanlıklarını öğrenme yetenekleriyle öne çıkıyor. OMODA | JAECOO, otomotiv sektöründeki mühendislik ve üretim deneyimini robotik teknolojilere aktararak akıllı mobiliteden akıllı yaşam ekosistemine uzanan yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Yenilikçi tasarım anlayışı ve akıllı mobilite teknolojileriyle dikkat çeken OMODA | JAECOO, otomotiv sektöründeki mühendislik birikimini robotik teknolojilerle buluşturarak faaliyet alanını genişletiyor. Çin’in Wuhu kentinde düzenlenen ve “DRIVE TO THE NEXT VIBE” temasıyla gerçekleştirilen 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, markanın geleceğin akıllı yaşam teknolojilerine yönelik çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Etkinliğin öne çıkan yeniliklerinden biri olan Mobo, AiMOGA Robotics tarafından ev kullanımı için geliştirilen insansı robot olarak dikkat çekiyor. Küresel ön sipariş sürecinin de başlatılacağı Mobo, OMODA | JAECOO’nun otomotiv sektöründe geliştirdiği teknolojileri ev yaşamına taşıma vizyonunun önemli bir örneğini oluşturuyor. Marka, böylece yalnızca akıllı otomobiller geliştiren bir üretici olmanın ötesine geçerek yapay zekâ destekli ürün ve hizmetlerin günlük yaşamın farklı alanlarında kullanılabildiği kapsamlı bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Mobo, evlerin yeni akıllı yardımcısı olmaya hazırlanıyor!

AiMOGA Robotics tarafından geliştirilen Mobo, yalnızca belirli komutlara yanıt veren geleneksel robotlardan farklı olarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre hareket edebilen bir ev yardımcısı olarak tasarlandı. Daha önce Dünya Robot Konferansı ve Dünya Üretim Kongresi’nde sergilenen ve ziyaretçilerin ilgisini çeken robot, 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen küresel tanıtımıyla tüketici pazarına yönelik önemli bir adım atıyor.

Mobo’nun öne çıkan özelliklerinden biri, AiMOGA tarafından geliştirilen MoAgent yapay zekâ sistemi. Bu teknoloji sayesinde robot, karmaşık komutları farklı görevlere ayırabiliyor ve uzun vadeli görev planlaması yapabiliyor. Böylece yalnızca kullanıcıların sorularını yanıtlamakla kalmıyor, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli adımları planlayabilen bir yardımcıya dönüşüyor. Bu yaklaşım, robotlarla kurulan etkileşimi basit bir komut-cevap ilişkisinin ötesine taşıyarak daha doğal ve işlevsel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Günlük aile yaşamına uyum sağlayacak şekilde geliştirilen Mobo, gelişmiş mekânsal algılama ve çok modlu etkileşim yeteneklerini bir araya getiriyor. Çevresindeki nesneleri ve bunların birbirleriyle olan konumsal ilişkilerini algılayabilen robot, otonom navigasyon ve dinamik engellerden kaçınma teknolojileri sayesinde bulunduğu ortamda bağımsız hareket edebiliyor. Sesli komutları, görsel bilgileri ve konuşmanın bağlamını birlikte değerlendirebilmesi sayesinde kullanıcılarla iletişim kurabiliyor ve çevresindeki nesneleri tanımlayabiliyor. Böylece ev yaşamında daha doğal bir iletişim ve etkileşim deneyimi sunmayı hedefliyor.

22 hareket serbestlik derecesi ve kişiselleştirilmiş etkileşim!

Mobo, 22 serbestlik derecesine sahip tüm vücut hareket sistemiyle farklı hareketleri akıcı ve dengeli biçimde gerçekleştirebiliyor. Bu yapı, robotun kullanıcılarla fiziksel etkileşim kurmasına ve dans gibi koordinasyon gerektiren hareketleri yapmasına olanak tanıyor. Gelişmiş hareket kabiliyetini yapay zekâ teknolojileriyle birleştiren Mobo, yalnızca görev odaklı bir yardımcı olarak değil, aile yaşamına uyum sağlayabilen etkileşimli bir robot olarak da konumlandırılıyor.

Robotun öne çıkan özellikleri arasında aile bireylerinin alışkanlıklarını ve tercihlerini hatırlayabilmesi de bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların günlük rutinlerine uygun, daha tutarlı ve kişiselleştirilmiş yanıtlar verebilmesi hedefleniyor. AiMOGA Robotics, Mobo’nun geliştirme sürecinde veri güvenliği ve kişisel mahremiyeti de ürün tasarımının temel unsurları arasında konumlandırıyor. Böylece ileri teknolojiyi kullanıcı güveniyle bir araya getiren yeni nesil bir ev içi robot deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Otomotiv teknolojileri robotik dünyasına taşınıyor!

OMODA | JAECOO’nun robotik teknolojiler alanındaki önemli avantajlarından biri, otomotiv sektöründe geliştirdiği mühendislik altyapısı ve küresel araştırma-geliştirme ağı olarak öne çıkıyor. AiMOGA Robotics, sıfırdan bir teknoloji altyapısı kurmak yerine otomotiv sektöründe kullanılan yüksek hassasiyetli çevre algılama sistemlerini, yapay zekâ modellerini ve üretim teknolojilerini robotik uygulamalara uyarlıyor. Böylece otomobiller için geliştirilen teknolojiler, robotların çevrelerini tanıması, karar vermesi ve farklı görevleri yerine getirmesi için kullanılabiliyor.

2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde AiMOGA’nın farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirdiği robot ailesi de ziyaretçilerle buluşuyor. Gerçek yaşam senaryolarını yansıtacak şekilde oluşturulan özel deneyim alanlarında güvenlik, sağlık, perakende, lojistik ve ev yaşamına yönelik robotik çözümler sergileniyor. Akıllı trafik ve polis merkezi uygulamalarında görev yapan robotlar devriye ve trafik yönlendirme işlevlerini gösterirken sağlık alanında geliştirilen robotlar ziyaretçilere rehberlik ve bilgilendirme hizmetleri sunuyor. Mornine isimli robot, canlı yayın merkezinde ve kasiyersiz süpermarket ortamında yapay zekâ destekli sunum ve bilgilendirme görevlerini üstleniyor. Dört ayaklı Argos Pro ise otonom takip ve yük taşıma yeteneklerini sergiliyor. Mobo da ev içi etkileşim, aile bireylerine eşlik etme ve eğitim desteği gibi kullanım senaryolarıyla robot ailesinin tüketici odaklı yeni üyesi olarak öne çıkıyor.

60’tan fazla ülke ve bölgede 3 binin üzerinde robot!

AiMOGA Robotics, geliştirdiği teknolojileri farklı sektörlerde ticari uygulamalara dönüştürmeyi sürdürüyor. Şirketin robotları, OMODA | JAECOO bayilerinden perakende mağazalarına, kamu hizmet merkezlerinden trafik yönetimine, güvenlikten eğitim ve sağlık hizmetlerine kadar 100’den fazla farklı kullanım senaryosunda görev yapıyor. Dünya genelinde 60’tan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren AiMOGA’nın toplam robot teslimatları 3 bin adedi aşmış durumda.

Bu sonuçlar, OMODA | JAECOO’nun otomotiv teknolojileriyle robotik sistemler arasında kurduğu iş birliğinin ticari uygulamalara dönüşmeye başladığını ortaya koyuyor. Şirketin küresel üretim ve tedarik zinciri altyapısı, robotik teknolojilerin farklı pazarlara taşınması ve daha geniş kullanım alanlarına yayılması açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

OMODA | JAECOO, otomotiv üretiminden elde ettiği mühendislik deneyimini, araştırma-geliştirme yetkinliklerini ve tedarik zinciri kaynaklarını yeni nesil akıllı ürünlere aktararak faaliyet alanını genişletiyor. AiMOGA tarafından geliştirilen MoAgent yapay zekâ sistemi de robotların görevleri anlamasını, planlamasını ve uygulamasını destekleyerek bu dönüşümün teknolojik temelini oluşturuyor. Marka, otomotiv ve robotik teknolojiler arasındaki entegrasyonla akıllı sistemlerin yalnızca ulaşımda değil, günlük yaşamın çok daha geniş bir bölümünde kullanılmasını hedefliyor.

2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde çok markalı teknoloji ekosistemi

OMODA | JAECOO, 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında ileri teknolojiyi özgün crossover tasarımı ve açık hava yaşam tarzıyla buluşturan marka vizyonunu da kapsamlı biçimde ortaya koyuyor. Etkinlik programında tamamen yeni OMODA X modelinin dünya prömiyeri de yer alırken model, geleceğin mobilitesine yönelik yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. iCAUR, genç tüketicilerin beklentilerine ve kişiselleştirilmiş mobilite çözümlerine odaklanırken AiMOGA da robotik teknolojiler ve akıllı yaşam alanlarındaki yeniliklerini sergiliyor. Tüm bu markalar, Chery Grubu’nun iş birliğine dayalı çok markalı inovasyon ekosistemini bütüncül bir yaklaşımla gözler önüne seriyor.