İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den sokak emniyeti için dev adım! Sahipsiz köpeklerin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaşıldı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman ziyareti dönüşünde İhlas Holding Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı'nın sorularını yanıtladı. Çiftçi, sahipsiz sokak köpeklerine yönelik çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

"TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE 99,9'A ULAŞTIK"

Erzurum Valiliği döneminde sokak köpeklerinin toplanmasına yönelik yürütülen çalışmaları hatırlatan Çiftçi, 2025 yılının kasım ayı başlarında kentteki sahipsiz hayvanların barınaklara ve doğal yaşam alanlarına alındığını belirtti. Bu çalışmayı daha önce yalnızca Mardin'in tamamladığını ifade eden Bakan Çiftçi, Erzurum'un ikinci il olduğunu söyledi.

Bakanlık görevine başlamasının ardından ülke genelindeki çalışmalara hız verdiklerini anlatan Çiftçi, "Bugün itibarıyla tüm Türkiye genelinde yüzde 99,9 oranına geldik. Neredeyse bitmeye yakın; şu an sadece Diyarbakır'da çalışmalar sürüyor, orada da önümüzdeki hafta bitince yüzde 100'e ulaşmış olacağız." dedi.

"HEDEF SAYIYA ULAŞTIK DERKEN İLK TESPİTLERİ KASTEDİYORUZ"

Açıklanan yüzde 99,9'luk oranın tüm sahipsiz hayvanların toplandığı anlamına gelmediğine dikkat çeken Çiftçi, hesaplamanın valiliklerden başlangıçta alınan tahmini sayılar üzerinden yapıldığını belirtti.

Erzurum'da ilk etapta 12 bin olarak bildirilen sahipsiz hayvan sayısının saha çalışmaları sonucunda 6-7 bin seviyesine gerilediğini aktaran Çiftçi, hayvanların doğum yapması veya sahipli hayvanların sahipsiz kalması nedeniyle sayının sürekli değişebildiğini ifade etti.

Bu nedenle zaman zaman yaşanan köpek saldırılarının çalışmaların tamamlanmadığı yönünde eleştirilere yol açtığını belirten Çiftçi, sürecin dinamik biçimde devam ettiğini vurguladı.

ERZURUM'DAKİ KÖPEK SALDIRISINI ANLATTI

Erzurum Valiliği döneminde bir çocuğun köpek saldırısına uğradığını hatırlatan Çiftçi, hastanede ziyaret ettiği çocuğun başına dikiş atıldığını gördüğünü söyledi.

Olayın ardından çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Çiftçi, kentte yaşlıların camiye, çocukların okula gitmekte ve kadınların sokağa çıkmakta zorlandığını ifade ederek sahipsiz köpek sürülerinin ciddi bir sorun oluşturduğunu dile getirdi.