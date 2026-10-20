Türkiye'den dünyaya Libya duyurusu

Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

'LİBYA'NIN KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılından bu yana yürürlükte olan anlaşmanın önemine dikkat çekilerek, "Libya Temsilciler Meclisinin bugün kabul ettiği kararı memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Açıklamada, "Söz konusu Mutabakat Muhtırası uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde iki ülkenin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözetmekte olup ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

'BARIŞIN TEMİNİ İÇİN ÇALIŞMA İRADESİ SÜRECEK'

Akdeniz havzasındaki gelişmelere de değinilen açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuka saygılı tutumu doğrultusunda hareket ettiği aktarılarak, "Güven, istikrar ve barışın temini için tüm ortaklarla birlikte çalışma iradesini sürdürecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.