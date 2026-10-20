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Gündem Türkiye'den dünyaya Libya duyurusu
Gündem

Türkiye'den dünyaya Libya duyurusu

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Türkiye'den dünyaya Libya duyurusu

Libya'nın kararı sonrası Türkiye'den jet hızında açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda aldığı kararın memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

'LİBYA'NIN KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılından bu yana yürürlükte olan anlaşmanın önemine dikkat çekilerek, "Libya Temsilciler Meclisinin bugün kabul ettiği kararı memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Açıklamada, "Söz konusu Mutabakat Muhtırası uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde iki ülkenin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözetmekte olup ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

 

'BARIŞIN TEMİNİ İÇİN ÇALIŞMA İRADESİ SÜRECEK'

Akdeniz havzasındaki gelişmelere de değinilen açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuka saygılı tutumu doğrultusunda hareket ettiği aktarılarak, "Güven, istikrar ve barışın temini için tüm ortaklarla birlikte çalışma iradesini sürdürecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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