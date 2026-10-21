  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’den Fon Soruşturması Açıklaması: Kemer Belediye Başkanı ve 8 meclis üyesi CHP'den istifa etti Arınç'ın oğlu ilk icraatını yapacak! Baba Arınç bu transfer haberine itiraz edebilir! Cübbeli Ahmet’ten tepki çeken açıklama! Bir Müslüman’a içinde yetiştiği cemaate hased yakışıyor mu? Özgür Özel'den akıllara zarar hezeyan! 'Biz namussuzlar kadar namusluyuz!' Kılıçdaroğlu’nun koruması muhabire müdahale etti, ortalık karıştı! CHP ile muhabirlerin arasını açan olay! Savcı eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tahliyesini talep etti Müfteri Musa’ya bir tokat daha: Akit’e yönelik şikâyeti reddedildi TFF duyurdu! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ağır ceza Türk futbolunda devrim gibi karar! Hakem makamının başına yabancı isim getirildi!
Ekonomi Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılara darbe! Devletin kararlı denetimi kaçakçıya göz açtırmıyor!
Ekonomi

Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılara darbe! Devletin kararlı denetimi kaçakçıya göz açtırmıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılara darbe! Devletin kararlı denetimi kaçakçıya göz açtırmıyor!

Doğal zenginliklerimizi ve göllerimizdeki su ürünleri popülasyonunu korumak amacıyla yürütülen amansız mücadelede kaçak avcılara bir tokat daha indirildi. Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Jandarma ve İlçe Tarım ekiplerinin gerçekleştirdiği hassas yol denetiminde, Eğirdir Gölü’nden kaçak yollarla avlandığı belirlenen 50 kilogram gümüşi havuz balığı ele geçirildi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, su ürünlerine yönelik denetimler kapsamında gerçekleştirilen yol kontrolünde, Eğirdir Gölü’nde avlandığı belirlenen 50 kilogram gümüşi havuz balığı ele geçirildi. Balıkları nakil ve menşei belgesi olmadan taşıdığı tespit edilen şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, su ürünlerinin korunması ve mevzuata uygun şekilde taşınmasının sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 20 Ekim 2026 tarihinde gelen bir ihbar üzerine Eğirdir ilçesinin Barla mevkiinde yol denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında ekipler tarafından durdurulan araçta su ürünleri kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrollerde, A.Ç. isimli şahsın Eğirdir Gölü’nde avlanmış olan 50 kilogram gümüşi havuz balığını nakil ve menşei belgesi olmadan taşıdığı tespit edildi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen balıklara, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince el konuldu.

 

47 bin 397 TL idari para cezası uygulanacak

Olayla ilgili olarak A.Ç. isimli şahıs hakkında, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda 47 bin 397 TL idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapıldı.

Eğirdir Gölü’nün su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı avcılık ve belgesiz su ürünleri nakline karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

4-13 yaş arası çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Ahlaksız yarışmaya Bakanlıktan suç duyurusu
4-13 yaş arası çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Ahlaksız yarışmaya Bakanlıktan suç duyurusu

Gündem

4-13 yaş arası çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Ahlaksız yarışmaya Bakanlıktan suç duyurusu

İsmailağa'dan hafız Mahmud’un ölümüyle ilgili iddialara cevap: Otopark kaçak değil ruhsatlı! Altyapı çalışmasını biz yapmadık
İsmailağa'dan hafız Mahmud’un ölümüyle ilgili iddialara cevap: Otopark kaçak değil ruhsatlı! Altyapı çalışmasını biz yapmadık

Gündem

İsmailağa'dan hafız Mahmud’un ölümüyle ilgili iddialara cevap: Otopark kaçak değil ruhsatlı! Altyapı çalışmasını biz yapmadık

İsrailli bakandan Avrupa'ya tehdit! 'İç savaş çıkacak'
İsrailli bakandan Avrupa'ya tehdit! 'İç savaş çıkacak'

Avrupa

İsrailli bakandan Avrupa'ya tehdit! 'İç savaş çıkacak'

25 kaçak göçmen daha yakalandı: Tutuklamalar var
25 kaçak göçmen daha yakalandı: Tutuklamalar var

Yerel

25 kaçak göçmen daha yakalandı: Tutuklamalar var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakk

Fon vurgunu ile milyarları götürenleri bu kadar takip edilemiyor ne hikmetse hep para gittikten sonra ortaya çıkıyor vurgunlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23