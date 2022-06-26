5 Haziran Pazar günü 8.sınıf öğrencileri LGS'de ter döktü. Sınavın ardından gözler sonuçlara ve tercih sürecine çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlar 2022?

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri ne zaman nereden yapılacak?

LGS sonuçları 30 Haziran'da ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İlk değerlendirmeler bitirildi. Sıkıntılı bir sürecimiz yok. Bakanlık olarak hiçbir zaman erken açıklamaya gitmedik. Hangi tarihte söz vermişsek o tarihte açıklayacağız” dedi.

Sonuçlar açıklandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tercih tarihleriyle ilgili bilgilendirme yapacak. Genellikle tercihler sonuçların açıklanmasının birkaç gün sonrasında başlıyor. Öğrenciler tercih işlemlerini e-Okul üzerinden yapabiliyor. LGS puanı olmayan öğrenciler de bu süreçte yerel yerleştirme için tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.