LGS tercihleri ne zaman 2020 | LGS tercihleri son dakika
LGS tercih takvimi 2020 | Milyonlarca öğrencinin merak ettiği soru cevap buldu. LGS tercih takvimi açıklandı. Öğrenciler “LGS tercihleri ne zaman?” , “LGS tercihleri hangi gün başlıyor?” , “LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2020” , “LGS tercihleri nasıl yapılacak?” konularını araştırıyor. İşte, LGS tercih tarihleri…
20 Haziran Cumartesi günü yapılan LGS’nin sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler lise tercihlerinin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.
LGS tercihleri ne zaman 2020 | LGS tercihleri son dakika
LGS sonuçları 16 Temmuz sabah saatlerinde açıklandı. Milyonlarca öğrenci sonuçlarını açıklanmasının ardından gözlerini tercih dönemine çevirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı tercihlerin 20-29 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı.
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