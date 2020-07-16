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Eğitim

LGS tercihleri ne zaman 2020 | LGS tercihleri son dakika

LGS tercih takvimi 2020 | Milyonlarca öğrencinin merak ettiği soru cevap buldu. LGS tercih takvimi açıklandı. Öğrenciler “LGS tercihleri ne zaman?” , “LGS tercihleri hangi gün başlıyor?” , “LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2020” , “LGS tercihleri nasıl yapılacak?” konularını araştırıyor. İşte, LGS tercih tarihleri…

Yeniakit Publisher
2020-07-16 12:49:00 -
LGS tercihleri ne zaman 2020 | LGS tercihleri son dakika

20 Haziran Cumartesi günü yapılan LGS’nin sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler lise tercihlerinin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

LGS tercihleri ne zaman 2020 | LGS tercihleri son dakika

LGS sonuçları 16 Temmuz sabah saatlerinde açıklandı. Milyonlarca öğrenci sonuçlarını açıklanmasının ardından gözlerini tercih dönemine çevirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tercihlerin 20-29 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

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