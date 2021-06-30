LGS 6 Haziran Pazar günü koronavirüs tedbirleri doğrultusunda yapıldı. Sınava giren adayların merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Peki, Lise tercihleri ne zaman başlar?

LGS tercihleri bugün başlar mı? LGS tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

Lise tercihlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak önceki senelere baktığımızda tercih işlemlerinin birkaç gün içerisinde başlaması bekleniyor. Tercih işlemleriyle ilgili tarih paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Tercih kılavuzu MEB web sitesinden yayımlanacak ve işlemler e okul üzerinden yapılacak.

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