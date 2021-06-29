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Eğitim LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?
Eğitim

LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercihleri hangi gün başlayacak? LGS sınavına giren öğrenciler, lise tercihlerinin ne zaman ayın kaçında başlayacağını araştırıyor. Peki, LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri ne zaman başlar?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 10:03:00 -
LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

Bu yıl geçen sene olduğu gibi LGS, koronavirüs tedbirleriyle düzenlendi. Sınav 6 Haziran’da yapıldı. Sonuçlar ise 30 Haziran Çarşamba günü açıklanacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman?

LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden duyurulacak. Tercihlerin hangi gün başlayacağı ise henüz açıklanmadı. Sonuçların ardından tercih tarihleri de ilan edilecek.

Hangi durumlarda LGS geçersiz sayılır?

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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