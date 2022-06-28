LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 MEB LGS sonuç sayfası…
LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 milyon 236 bin öğrencinin katıldığı 2022 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 LGS takvimine göre LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS sınav sonuç sorgulama ekranı.
2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS sınavı sonrası, öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Sözel ve sayısal bölümleri olmak üzere iki oturum halinde düzenlenen söz konusu sınavın ardından, 2022 LGS sorular ve cevapları MEB tarafından yayınlandı.
MEB 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
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2022 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. 5 Haziran’da düzenlenen sınavın sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih kılavuzu yayımlanacak. Geçtiğimiz yıl tercihler 1 Temmuz'da başlamış ve 12 Temmuz'a kadar devam etmişti.