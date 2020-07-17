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Eğitim

LGS tercih robotu 2020 yayında! LGS tercih robotu nasıl kullanılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden öğrencilerin erişime açıldı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sınav sonuçlarının ardından gün içerisinde açıklanacak olan tercih kılavuzuna göre adaylar lise tercih işlemlerini yapabilecekler.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:31:00 -
LGS tercih robotu 2020 yayında! LGS tercih robotu nasıl kullanılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da düzenlenen merkezi sınavın sonuçları"meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar lise tercih işlemlerini yapabilecekler. Tercihler, yerleştirme puanları ve kılavuz baz alınarak gerçekleştirlecek.

LGS tercih robotu 2020 yayında mı?

Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020 yılına ait taban puanlarına göre arama yapılabilecek.

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