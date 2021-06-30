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Eğitim LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Eğitim

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, LGS tercih kılavuzu nereden indirilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 11:28:00 -
LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

6 Haziran’da gerçekleştirilen LGS’nin sonuçları açıklandı. Öğrenciler tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Meb tercih kılavuzunu yayınladı mı?

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.  MEB’ten yapılan açıklamada, “2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı” denildi.

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Eğitim

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