LGS tercih kılavuzu açıklandı son dakika lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla heyecanlı maratonun da startı verilmiş oldu. Lise tercihi yapacak öğrenciler önce LGS’de ter döktüler. Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

a) Merkezî Yerleştirme, merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

b) Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir. Yerleştirme işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 29 Temmuz 2020 tarihine kadar (saat 17.00) tamamlanacaktır. Bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

MEB lise tercih kılavuzu 2020 için tıklayınız

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