LGS sınavı 20 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Sınav sonuçları ise 16 Temmuz’da açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada sonuçların 16 Temmuz’da açıklanacağı tercih işlemlerinin de aynı gün başlayacağını söylemişti.

LGS tercih ekranı | LGS tercih kılavuzu 2020

Sınav sonuçlarının ardından Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz.

LGS tercihlerinin başlayacağı tarih açıklandı. LGS tercihleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ