  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Polis, işçi kılığına girip katili yakaladı
2023 seçiminin çıpası yeni anayasa olacak
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu
Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu
Eğitim LGS soruları nasıl olacak 2021
Eğitim

LGS soruları nasıl olacak 2021

LGS zor mu kolay mı? Milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi. Sınavlara hazırlanan 8. ve 12.sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime daha çok katılmış olsa da pek çok öğrenci bu yıl gerçekleştirilecek sınavların zorlu seviyesini araştırıyor. Peki, LGS soruları nasıl olacak? LGS 2021 konuları neler?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 09:29:00 -
LGS soruları nasıl olacak 2021

Son bir buçuk yıldır milyonlarca öğrenci, okullardan ziyade ekran başında eğitimlerini sürdürüyor. LGS’ye hazırlanan ve 6 Haziran Pazar günü bütün bir yılın emeğini almak isteyen öğrenciler soruların zor mu kolay mı olacağını merak ediyor. Peki, LGS soruları bu sene kolay mı olur?

LGS soruları nasıl olacak 2021

Pek çok öğrenci salgınla geçirilen bir eğitim yılı olduğunu düşünerek LGS’nin kolay olacağını düşünüyor. Ancak geçen yıl da salgın gölgesinde bir LGS yapıldı ve zorluk seviyesi oldukça zordu. Zor demekten ziyade sınava iyi hazırlananların kolayca elenebileceği güçlükte sorular yer alıyordu. Eğitimciler, bu sene de çalışan ile çalışmayanı ayırabilecek kaliteli ve güçlü soruların yöneltileceğini düşünüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında “LGS'de bir değişiklik yok, yine iki oturumda olacak” ifadelerini kullandı.

LGS 2021 kılavuzunda konular hakkında şu ifadeler yer alıyor:

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

 

LGS’ye giderken kalem götürülecek mi? LGS’de kalem silgi dağıtılacak mı?
LGS’ye giderken kalem götürülecek mi? LGS’de kalem silgi dağıtılacak mı?

Eğitim

LGS’ye giderken kalem götürülecek mi? LGS’de kalem silgi dağıtılacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay