Son bir buçuk yıldır milyonlarca öğrenci, okullardan ziyade ekran başında eğitimlerini sürdürüyor. LGS’ye hazırlanan ve 6 Haziran Pazar günü bütün bir yılın emeğini almak isteyen öğrenciler soruların zor mu kolay mı olacağını merak ediyor. Peki, LGS soruları bu sene kolay mı olur?

LGS soruları nasıl olacak 2021

Pek çok öğrenci salgınla geçirilen bir eğitim yılı olduğunu düşünerek LGS’nin kolay olacağını düşünüyor. Ancak geçen yıl da salgın gölgesinde bir LGS yapıldı ve zorluk seviyesi oldukça zordu. Zor demekten ziyade sınava iyi hazırlananların kolayca elenebileceği güçlükte sorular yer alıyordu. Eğitimciler, bu sene de çalışan ile çalışmayanı ayırabilecek kaliteli ve güçlü soruların yöneltileceğini düşünüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında “LGS'de bir değişiklik yok, yine iki oturumda olacak” ifadelerini kullandı.

LGS 2021 kılavuzunda konular hakkında şu ifadeler yer alıyor:

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.