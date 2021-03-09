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Eğitim LGS soruları kısalır mı 2021
Eğitim

LGS soruları kısalır mı 2021

LGS sorularını kısaltacaklar mı? Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan LGS’ye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin birçoğu LGS sorularının uzun olduğunu düşünüyor. Peki, LGS soruları kısalır mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 09:34:00 -
LGS soruları kısalır mı 2021

LGS soruları kısalacak mı? Hayallerindeki liseye yerleşmek isteyen 8.sınıf öğrencileri LGS hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrenciler sınav soruların kısalıp kısalmayacağını da merak ediyor. Peki, sorular kısalır mı?

LGS soruları kısalır mı 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilen konular hakkında CNN Türk’e konuştu. LGS sorularının kısaltılıp kısaltılmayacağı konusunda Bakan Selçuk, LGS için çıkan örnek soruların geneline bakıldığında paragraf sorularının çok azaldığının fark edileceğini belirtti. Selçuk, bu seneye has olmak üzere dil bilgisinden soru sormayacaklarını, daha çok akıl yürütme, muhakeme, tahmin becerisi gibi beceriler üzerinden soru sorulacağını ifade etti.

Selçuk, "Bu sınavda okuduğunu anlamayı çok önemsiyoruz. Bunu ölçeceğiz. Eğer okuduğunu anlama becerisi yüksekse kitap okuması çok fazladır. Bu tür soruların geçen seneye göre çok çok azaldığını görecekler" diye konuştu.

İki yıldır uluslararası taksonomi kullandıklarını, bunların PISA ve TIMSS sınavlarında olan standartlar olduğunu aktaran Selçuk, bu standartların da ezberi gerektirmediğini söyledi.

Okuduğunu anlama noktasında bütün şehirlerde okuma kampanyalarının başladığını ve bu konunun çok öne çıktığını dile getiren Bakan Selçuk, "Biz geçen sene PISA'da, bu sene TIMSS'te birden bire büyük bir başarı elde ettik ve bunu uluslararası kuruluşlar da onaylayıp da söylediği için rahat konuşuyoruz, bunu daha da ileriye taşıyacağız. Niye, bu alt yapı çalışmalarımızdan dolayı. Önümüzde yeni müjdeler var uluslararası verilerle ilgili. Onlar da gelecek yakında inşallah. Bunu yapabildiğimizi göstermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve daha ileri taşıyacağız, veriler onu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

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