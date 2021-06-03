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Eğitim LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021?
Eğitim

LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021?

LGS soruları ne zaman açıklanır? LGS’ye girecek olan adaylar soru ve cevap anahtarının hangi gün, saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Pek çok öğrenci, ‘LGS soruları ne zaman açıklanır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. LGS’den sonra soru ve cevaplar ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 10:01:00 -
LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021?

2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava girecek olan öğrenciler, soru ve cevap anahtarının ne kadar süre sonra açıklanacağını araştırmaya başladı. LGS soru ve cevapları ne zaman saat kaçta açıklanır?

LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021?

LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Birinci oturum 09.30, ikinci oturum 11.30’da yapılacak. Sınav 8.sınıf müfredatına uygun olarak yapılacak. Her iki oturumda toplam 90 soru sorulacak. Öğrenciler 155 dakikalık maratonun ardından sonuçların açıklanmasını bekleyecek. Bu sene LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak.

Sınavın ardından öğrenciler puanlarını hesaplayabilmek adına soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi de merak ediyor. LGS sona erdikten birkaç saat sonra sınavlar yayımlanabileceği gibi bir sonraki gün de erişime açılabilir. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nın şimdilik bir açıklaması bulunmuyor.

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