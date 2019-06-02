LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS’ye liseye geçiş sınavına dair merak edilenler…02 Haziran 2019 Pazar 14:04
LGS liseye geçiş sınavı bugün milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. İyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler tüm sene boyunca çalışıp sınava hazırlandı. Peki, LGS soruları kolay mıydı zor muydu?
LGS soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak?
LGS soru ve cevaplarının pazar günü ikinci oturum sona erdikten birkaç saat sonra MEB’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. LGS soru ve cevapları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak.
LGS soruları zor muydu kolay mıydı?
LGS'ye giren öğrenciler sınav hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazı öğrenciler 2019 LGS sorularının zor olduğunu, bazılarınında kolay olduğunu yazdı. İşte o yorumlardan bazıları...
Biricik oğlum LGS derdini 3 boş 87 netle kapattı
Güzel geçti bana lgs bugün
LGS güzel geçti
LGS'ye girdik. Sorular fena değildi...