İran'dan ABD'ye gizemli tehdit! "Tasavvur bile edemezler" diyerek duyurdu: Devrim Muhafızları en büyük kozunu sona sakladı

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka başlatmasının ardından İran’dan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi yaptığı açıklamada, "Henüz birçok askeri kapasitemizi ortaya koymadık. Savaş devam ederse, düşmanın hiçbir şekilde tasavvur edemeyeceği kapasite ve kabiliyetleri devreye sokacağız. Öyle savaş yöntemlerini kullanacağız ki düşman, karşı koyacak yeterli güce sahip olmayacak" ifadelerini kullandı.