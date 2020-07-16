  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

LGS sonuçları sorgula | LGS sonuç öğren

LGS sonuçları ekranı | 20 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları açıklandı. Liseye yerleşmek için sınava giren öğrenciler sonuçların nasıl nereden öğrenileceğini araştırmaya başladı. İşte, LGS sonucu öğrenme ekranı…

Yeniakit Publisher
2020-07-16 09:33:00 -
LGS sonuçları sorgula | LGS sonuç öğren

20 Haziran’da milyonlarca 8. Sınıf öğrencisi LGS sınavına girdi. Sınava giren öğrencilerin merakla beklediği gün geldi. LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. İşte, sonuç sorgulama ekranı.

LGS sonuçları sorgula | LGS sonuç öğren

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları adresinden açıklandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının güçlü bağlantıya sahip olduğunu gösterdi.

LGS SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS puanıyla tercih yapmak için kaç puan lazım? | LGS barajı kaç puan 2020
LGS puanıyla tercih yapmak için kaç puan lazım? | LGS barajı kaç puan 2020

Eğitim

LGS puanıyla tercih yapmak için kaç puan lazım? | LGS barajı kaç puan 2020

LGS sonucuma itiraf edebilir miyim? | LGS sonucum tekrar hesaplanır mı?
LGS sonucuma itiraf edebilir miyim? | LGS sonucum tekrar hesaplanır mı?

Eğitim

LGS sonucuma itiraf edebilir miyim? | LGS sonucum tekrar hesaplanır mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı