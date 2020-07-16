LGS sonuçları sorgula | LGS sonuç öğren
LGS sonuçları ekranı | 20 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları açıklandı. Liseye yerleşmek için sınava giren öğrenciler sonuçların nasıl nereden öğrenileceğini araştırmaya başladı. İşte, LGS sonucu öğrenme ekranı…
20 Haziran’da milyonlarca 8. Sınıf öğrencisi LGS sınavına girdi. Sınava giren öğrencilerin merakla beklediği gün geldi. LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. İşte, sonuç sorgulama ekranı.
LGS sonuçları sorgula | LGS sonuç öğren
Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları adresinden açıklandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.
LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının güçlü bağlantıya sahip olduğunu gösterdi.
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