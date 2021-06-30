LGS sonuçları son dakika | LGS sonuçları nasıl öğrenilir?
LGS sonuçları açıklandı | 6 Nisan'da gerçekleşen LGS'nin merakla beklenen sonuçları açıklandı. Peki, LGS sonuçları nereden öğrenilir?
Milyonların merakla beklediği LGS’nin sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Öğrenciler sonuçları nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, LGS sonucu nereden öğrenilir?
LGS sonuçları son dakika | LGS sonuçları nasıl öğrenilir?
6 Haziran’da gerçekleştirilen LGS’nin sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden ulaşabilir.