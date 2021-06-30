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Eğitim LGS sonuçları son dakika | LGS sonuçları nasıl öğrenilir?
Eğitim

LGS sonuçları son dakika | LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS sonuçları açıklandı | 6 Nisan'da gerçekleşen LGS'nin merakla beklenen sonuçları açıklandı. Peki, LGS sonuçları nereden öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 08:38:00 -
LGS sonuçları son dakika | LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Milyonların merakla beklediği LGS’nin sonuçları 30  Haziran’da açıklandı. Öğrenciler sonuçları nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, LGS sonucu nereden öğrenilir?

LGS sonuçları son dakika | LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

6 Haziran’da gerçekleştirilen LGS’nin sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden ulaşabilir.

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