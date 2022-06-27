LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sınav sonuçları tarihi!

MEB tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları hakkında öğrencilerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Sınavda ter döken öğrenciler ve aileleri sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı.

Her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi hazır bulundu.

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 5 Haziran’da tamamlanan LGS ssınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de açıklanacak.

2022 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde alınması bekleniyor.