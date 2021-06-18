LGS'ye giren yüz binlerce öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.2021 LGS sonuçları için tarih belli oldu! LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav sonuçları öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılan LGS sınavı 6 Haziran tarihinde gerçekleşti. LGS sınav değerlendirmelerini yapacak olan MEB, her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacağını duyurdu. Sınav kılavuzuna göre 2021 LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de ilan edilecek.