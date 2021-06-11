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Eğitim LGS sonuçları erken açıklanır mı? 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

LGS sonuçları erken açıklanır mı? 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021 tarihlerinde iki oturumda gerçekleştirilen LGS sınavı ardından sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. İyi ve hedefindeki liseye girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri LGS 2021 sınavında ter döktü. 8. sınıf öğrenci LGS sonuçların açıkalanacağı günü iple çekiyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları erken açıklanır mı? 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 10:02:00 - 2021-06-11 10:03:32
LGS sonuçları erken açıklanır mı? 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınavına giren öğrenciler, girdikleri LGS sınav sonuçları sorgulamaya başladı bile. MEB 6 Haziran'da yapılan sınavın birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulurken, 75 dakika yanıtlama süresi tanındı. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulup, 80 dakika süre verildi.

2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl pandemi gölgesinde gerçekleştirilen sınav ardından öğrenciler ve veliler merakla LGS sonuçları için bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak.

LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra ise LGS tercih dönemi başlayacak. Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz'da sonuçlar açıklanmış, 20-29 Temmuz tarihleri arasında ise LGS tercihleri toplanmıştı.

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