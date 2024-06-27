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Eğitim LGS sonuçları açıklanıyor!
Eğitim

LGS sonuçları açıklanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-27 09:50:00 -
LGS sonuçları açıklanıyor!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlar 28 Haziran Cuma günü açıklanacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlar 28 Haziran Cuma günü açıklanacak.

LGS sonuçları, yarın açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

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