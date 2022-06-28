LGS’ye giren milyonlar sonuçların ne zaman açıklanacağını, tercihlerin hangi gün başlayacağını araştırıyor. LGS sonuçları açıklandıktan sonra tercihler ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ayın kaçında başlayacak?

LGS sonuçları 30 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İlk değerlendirmeler bitirildi. Sıkıntılı bir sürecimiz yok. Bakanlık olarak hiçbir zaman erken açıklamaya gitmedik. Hangi tarihte söz vermişsek o tarihte açıklayacağız” dedi.

Sonuçlar açıklandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tercih tarihleriyle ilgili bilgilendirme yapacak. Genellikle tercihler sonuçların açıklanmasının birkaç gün sonrasında başlıyor. Öğrenciler tercih işlemlerini e-Okul üzerinden yapabiliyor. LGS puanı olmayan öğrenciler de bu süreçte yerel yerleştirme için tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.