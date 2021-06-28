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Eğitim LGS sonuçları 2021 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

LGS sonuçları 2021 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları bu hafta açıklanır mı? 8. sınıf öğrencileri 6 Haziran Pazar günü lise sınavlarına girdi. Öğrenciler ve veliler sonuçların ne zaman açıklanacağını, tercihlerin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 15:07:00 -
LGS sonuçları 2021 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin gözü kulağı LGS sonuçlarında. Adaylar sık sık ‘LGS sonuçları ne zamana açıklanır?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı?

LGS sonuçları 2021 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 6 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınav sonuçları ise 30 Haziran Çarşamba günü açıklanacak. LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine ilişkin tarihlerin açıklanması bekleniyor.

Hangi durumlarda LGS geçersiz sayılır?

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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