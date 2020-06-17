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Eğitim

LGS sınavında maske takmak zorunlu mu?

LGS sınavında maske takılacak mı? Sorusu lise sınavına girecek öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS sınavında maske konusunda son dakika açıklamada bulundu. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:00:00 - 2020-06-17 14:02:11
LGS sınavında maske takmak zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 20 Haziran’da yapılacak.

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