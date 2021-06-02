LGS 6 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde yapılacak. Öğrenciler sınav giderken yanlarına ne almaları gerektiğini araştırmaya başladı. MEB LGS’de kalem silgi veriyor mu?

LGS sınavında kalem silgi götürülecek mi? LGS sınavında yanında neler olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS öncesinde merak edilen soruları cevapladı. Sınav esnasında öğrencilerin yanında bulunması gerekenlere ilişkin, “Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsiniz. Geçerli kimlik belgende yani nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartında, 15 yaşından itibarin fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/Tc kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin. Bir sorunla karşılaşırsan sınav bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin açık olacağını da hatırlatmak isteriz. Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsiniz. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin” ifadeleri yer aldı.