LGS sınavına nerede gireceğim MEB e okul giriş
LGS sınavına girecek öğrencilerin merakla beklediği 2020 LGS sınav giriş yerleri için son dakika açıklaması yapıldı. İşte 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan 2020 LGS sınavına nerede gireceğim? sorusunun cevabı.
Liselere Geçiş Sistemi LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak. LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı.