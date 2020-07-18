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Eğitim

LGS sınavına girmeyen öğrenciler tercihlerini nasıl yapacak?

LGS sınavına girmeyen öğrenciler nasıl tercih yapacak? LGS sonuçlarının ardından gözler LGS tercih kılavuzuna çevrilmişti. Öğrenciler lise tercihlerini yapması için tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar aldıkları sonuçlara göre tercihte bulunacaklar. Peki LGS sınavına girmeyen öğrenciler tercihlerini nasıl yapacak? LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-07-18 18:33:00 - 2020-07-18 18:40:56
LGS sınavına girmeyen öğrenciler tercihlerini nasıl yapacak?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren milyonlarca aday tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl bir ilk yaparak tercih robotunu öğrencilerin kullanımına sundu. Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. 16-29 Temmuz tarihleri arasında özel ortaöğretim kurumları ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar, 20-29 Temmuz’da ise Anadolu ve fen liseleri için başvurular başlıyor. Peki LGS sınavına girmeyen öğrenciler tercihlerini nasıl yapacak?

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir. Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

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