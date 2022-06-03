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Yaşam LGS sınavına gireceklere ulaşım ücretsiz mi? 5 Haziran toplu ulaşım ücretsiz mi?
Yaşam

LGS sınavına gireceklere ulaşım ücretsiz mi? 5 Haziran toplu ulaşım ücretsiz mi?

5 Haziran Pazar günü milyonlarca 8.sınıf öğrencisi LGS’ye girecek. Aileler ve öğrenciler sınav sebebiyle Pazar günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, LGS’ye girecek olanlar ulaşımdan ücretsiz yararlanabilir mi? LGS günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz mi?

Yeniakit Publisher
2022-06-03 10:50:00 -
LGS sınavına gireceklere ulaşım ücretsiz mi? 5 Haziran toplu ulaşım ücretsiz mi?

8.sınıf öğrencileri 5 Haziran Pazar günü LGS’ye girecek. LGS günü otobüs, metro, metrobüs, tramvayların ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, LGS günü hangi illerde toplu taşıma ücretsiz?  

LGS sınavına gireceklere ulaşım ücretsiz mi? 5 Haziran toplu ulaşım ücretsiz mi?

5 Haziran Pazar günü toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu sene de kendi okullarında LGS’ye girecek. İstanbul’da sınava giriş belgelerini gösteren adaylar toplu ulaşımı ücretsiz kullanabilecek. Ücretsiz ulaşım sınavdan iki saat önce başlayıp sınav bitiminden iki saat sonra sona erecek.

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