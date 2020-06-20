  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

LGS sınavına gelen velilere belediye çay, su ve meşrubat dağıttı

Merkezefendi ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren yaklaşık 7 bin öğrencinin velilerine çay, su ve meşrubat ikram edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:22:49 -
LGS sınavına gelen velilere belediye çay, su ve meşrubat dağıttı

Merkezefendi ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren yaklaşık 7 bin öğrencinin velilerine çay, su ve meşrubat ikram edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, “Biz de hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk. Dışarıda bekleyen velilerimize çay ve meşrubat ikramlarında bulunduk” dedi.


Merkezefendi Belediyesi, sosyal projelerine devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren yaklaşık 7 bin öğrencinin velilerine çay, su ve meşrubat ikram edildi. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, ilçe sınırlarında yer alan 62 okulda ailelere sınav başladıktan sonra ikramlarda bulundu. Bazı okullarda ikram standı kurulurken, bazı okullarda seyyar olarak hizmet verildi. Veliler, yapılan ikramlardan memnun olduklarını dile getirdiler.



“Öğrencilerin ve ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk”


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çocukların eğitim hayatlarına yön verecekleri LGS’ye büyük bir heyecanla girdiklerini söyledi. Başkan Doğan, “Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk. Sınava giren çocuklarını, dışarıda bekleyen velilerimize çay, su ve meşrubat ikramlarında bulunduk. Sınava giren tüm öğrencilerimizin, hedefleri doğrultusunda puanlar alarak istedikleri okulları kazanacaklarına inanıyor ve geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı