LGS sınavı saat kaçta? LGS sınavı saat kaçta bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, ”LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı.” dedi.

LGS SINAVI BU HAFTA SAAT KAÇTA?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

YKS sınavı ne zaman?

Üniversiteye giriş kapsamında düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise şu tarihlerde yapılacak:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat: 10.15

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10.15

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15.45