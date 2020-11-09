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Eğitim LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 LGS ne zaman?
Eğitim

LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 LGS ne zaman?

LGS sınavı ne zaman 2021? Son dakika haberi. 2021 LGS sınav tarihi belli oldu. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:23:00 - 2020-11-09 14:32:14
LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 LGS ne zaman?

LGS sınavına hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri 2021 LGS sınav tarihini merak ediyordu. 2021 LGS sınavı 6 Haziran’da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS sınavını 20 Haziran 2020 tarihinde yapmıştı. 

LGS sınav soru sayıları

 

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