LGS sınavı ne zaman?
LGS sınavının 2021 yılındaki tarihi şimdiden araştırılmaya başlandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın, 2021 yılında hangi tarihte yapılacağı, sınava girecek öğrencilerin yanı sıra veliler tarafından da merak konusu oldu. Peki, 2021 LGS sınav ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2021 yılında Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştireceği yerleştirmelere ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
İşte, 2020-2021 eğitim döneminde LGS sınavına girecek sekizinci sınıf öğrencileri ve öğrencilerin aileleri tarafından merak edilen konuyla alakalı ayrıntılar...
LGS sınavı tarihi belli oldu mu?
2021 LGS sınavına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllara göre mayıs ayının son, haziran ayının ilk haftası sınavın yapılacağı ön görülüyor.
Konuyla alakalı MEB'ten net bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.