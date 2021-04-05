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Eğitim LGS sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Eğitim

LGS sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek?

LGS ne zaman saat kaçta? Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı LGS sınavı kılavuzunu yayımladı. Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi sınavın ne zaman, ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 13:17:00 -
LGS sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Hayallerini süsleyen liseye yerleşmek isteyen öğrenciler LGS hazırlıklarını sürdürüyor. Pek çok öğrenci 2021 yılında LGS’nin ne zaman, hangi gün yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS ne zaman?

LGS sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek?

LGS, 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de ilan edilecek.

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