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Eğitim LGS sınav yerleri açıklandı mı?
Eğitim

LGS sınav yerleri açıklandı mı?

LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? LGS’ye girecek olan öğrencilerin gözü kulağı sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığında. 8.sınıf öğrencileri LGS sınav giriş yerlerini nereden öğreneceklerini araştırıyor. Peki, LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 11:09:00 -
LGS sınav yerleri açıklandı mı?

LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava kısa bir süre kala öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, LGS giriş yerleri belli oldu mu?

LGS sınav yerleri açıklandı mı?

LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs Perşembe günü E-Okul üzerinden açıklanacak. Sınav giriş belgelerinden öğrencinin sınav giriş yeri, salonu ve sıra numarası yer alacak. Okul müdürlükleri elektronik ortamdan alacakları belgeleri mühürleyip onayladıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sıraya bırakacak.

Öğrenciler ise E-Okul'a TC kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapıp sınav yerini öğrenebilecek.

E OKUL İÇİN TIKLAYINIZ

Sınavda 1.oturumda Türkçe 20, İnkılap tarihi 10, Din Kültürü 10 ve Yabancı dil dersinden 10 soru sorulacak. İkinci oturumda matematik 20, Fen Bilimleri dersinden 20 soru sorulacak. 50 sorudan oluşan ilk oturum 75 dakika, 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika sürecek.

 

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