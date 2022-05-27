LGS sınav salon sıra no öğrenme | LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS’ye girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerine nereden nasıl erişim sağlayabileceklerini araştırıyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

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LGS 5 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Bu yıl da öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınava girecek olan öğrenciler e-Okul sisteminden sınav giriş bilgilerine ulaşabiliyor. e-Okul sistemine öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapılabiliyor. Ayrıca veliler kendi e-Devlet hesapları üzerinden de sisteme giriş yapabiliyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Birinci oturum olan saat 09.30'daki sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Salgın sürecinde iki oturum arasında çocukların çok fazla bir araya gelmemesi için rehber öğretmenleri görevlendirmiştik ama bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler” dedi.

Öte yandan bu yıl LGS sonuçları 30 Haziran 2022'de ilan edilecek.