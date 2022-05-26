Milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl LGS başvurularını otomatik olarak yaptı. LGS kayıt işlemi yapılan öğrencilerin sınava girme zorunluluğu bulunmuyor. Sınav tarihi yaklaştıkça pek çok kişi ise ‘LGS giriş belgesi açıklandı mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

LGS sınav giriş yeri sorgula | LGS sınav giriş belgesi indir?

2022 LGS 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, LGS konusunda değerlendirmelerde bulundu. Şensoy, "Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Bu yıl da LGS sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs’ta e-okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecek" dedi.