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Eğitim LGS sınav giriş yeri 2021 | LGS sınav giriş belgesi ne zaman açılanacak?
Eğitim

LGS sınav giriş yeri 2021 | LGS sınav giriş belgesi ne zaman açılanacak?

LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? LGS sınav başvuruları 5-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin başvuruları otomatik olarak yapılacak. Peki, LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olur?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 13:20:00 -
LGS sınav giriş yeri 2021 | LGS sınav giriş belgesi ne zaman açılanacak?

2021 yılı LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Milyonlarca 8.sınıf öğrencisinin kaydı otomatik olarak bakanlık tarafından yapılacak. Arzu eden öğrenciler sınava girebilecek. Peki, sınav yerleri ne zaman belli olur?

LGS sınav giriş yeri 2021 | LGS sınav giriş belgesi ne zaman açılanacak?

LGS kapsamında 6 Haziran'da uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

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