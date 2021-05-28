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Eğitim LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB e-Okul VBS ile LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Eğitim

LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB e-Okul VBS ile LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS sınavına az bir süre kaldığından dolayı sınava girecek öğrenciler, sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. MEB tarafından LGS sınav giriş belgesinin erişime açıldığı duyurusu yapıldı. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB e-Okul VBS ile LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-05-28 17:52:00 -
LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB e-Okul VBS ile LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS sınavının giriş saatini ve yerini içerin sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından bekleniyordu. Müjdeli haber MEB tarafından duyuruldu. MEB tarafından yapılan duyuruyla birlikte LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı. İşte merak edilen haberin detayları…

LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB e-Okul VBS ile LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS sınavının giriş belgesi 28 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve http://www.meb.gov.tr/ üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir. LGS sınav giriş belgesini almak isteyen öğrenciler, https://e-okul.meb.gov.tr/adres üzerinden VBS sistemine giriş sayfasına geçiş yapabilir. Resimdeki rakamlar, öğrenci T.C kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapılabilir. VBS güvenlik kontrolünde öğrenciye ait bilgileri yanıtladıktan sonra sol tarafta bulunan menüden giriş belgesi görüntülenir.

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