Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 20 Haziran’da yapılacak. Sınav öncesinde milyonlarca öğrenci sınav giril belgelerinin nereden nasıl alınacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? | LGS sınav giriş yerleri

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS sınav giriş bilgileri yayımlandı.

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Sınav giriş belgesi almak zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınav giriş belgeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok.

Fotoğrafsız kimlikle LGS’ye girilebilir mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle kimliklerinde fotoğraf olmayan öğrenciler için de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık” dedi.

LGS ne zaman saat kaçta?

Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

LGS’de maske takmak zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Sınav yapılacak okulların sosyal mesafe konusunda Bilim Kurulunun hazırladığı rehbere uygun düzenlendiğine dikkati çeken Selçuk, "Sınıf sınıf, okul okul, tek tek bakıyoruz. Çocuklarımızın nasıl yerleştirileceği konusunda simülasyonlar tamamlandı. Bütün öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi tedbirlerimizle meşgulüz. Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını elbette istemiyoruz. Belirli sıkıntılar olabilir. O yüzden ikinci bir maske vereceğiz. Bazı çocuklarımız maskeden rahatsız olmuyor ama bazıları da 'Maske ile başarılı olamam' diyor. Bilim Kurulundan 'Sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkartabilirler' yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartarak sınava devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, sınava girecek durumda olan ancak hastanede tedavi gören çocuklar için velilerinin başvurmaları halinde gerekli hizmeti vereceklerini dile getirdi.