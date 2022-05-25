LGS için geri sayım başladı. 8.sınıf öğrencileri sınava hangi okullarda gireceklerini araştırıyor. Peki, LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

LGS sınav giriş belgesi 2022 yayınlandı mı? LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

8.sınıf öğrencileri için heyecan başladı. LGS 2022 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava girecek olanlar ise sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. LGS sınav giriş belgeleri 27 Haziran Cuma günü açıklanacak.

Öğrenciler sınav giriş belgelerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. e-Okul Veli Bilgilendirme bölümüne tıklayın. Öğrencinin TC imlik numarası, okul numarası gibi bilgileri girmeniz gerekiyor. Bu aşamada öğrenciye ilişkin bazı kimlik bilgileri isteniyor. Sonrasında sistem açılıyor. Arzu eden veliler sisteme doğrudan e-Devlet üzerinden bağlanabiliyor.

Açılan sayfanın hemen sol kısmında LGS menüsü bulunuyor. Buradan sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz. Bu belgeyle öğrencinin sınava gireceği okul, bina, sıra gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

LGS'ye girmek zorunlu mu?

LGS başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4-14 Nisan tarihleri otomatik olarak yapıldı. Sınav kaydı yapılan bazı öğrenciler ise sınava girmenin zorunlu olup olmayacağını araştırıyor. LGS sınavına girişler zorunlu değildir. Öğrencilerin büyük bölümü yerel yerleştirmeye göre okullara yerleştiriliyore