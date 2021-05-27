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Eğitim LGS sınav belgesi ne zaman verilecek?
Eğitim

LGS sınav belgesi ne zaman verilecek?

2021 LGS için geri sayım başladı. Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi sınav giriş belgelerinin nereden nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Peki, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 10:30:00 -
LGS sınav belgesi ne zaman verilecek?

LGS sınav giriş belgesi indir | Milyonlarca öğrenci 6 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavına gözlerini çevirdi. Sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, LGS sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?

LGS sınav belgesi ne zaman verilecek?

LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs Perşembe günü E-Okul üzerinden açıklanacak. Sınav giriş belgelerinden öğrencinin sınav giriş yeri, salonu ve sıra numarası yer alacak. Okul müdürlükleri elektronik ortamdan alacakları belgeleri mühürleyip onayladıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sıraya bırakacak.

Öğrenciler ise E-Okul'a TC kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapıp sınav yerini öğrenebilecek.

E OKUL İÇİN TIKLAYINIZ

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