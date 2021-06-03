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Eğitim LGS saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? LGS sınav saati
Eğitim

LGS saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? LGS sınav saati

LGS saat kaçta başlayacak? 8.sınıf öğrencileri gözlerini 6 Haziran Pazar gününe çevirdi. Salgın sebebiyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Adaylar Pazar günü sınavın saat kaçta başlayıp kaçta sona ereceğini merak ediyor. Peki, LGS ne zaman başlayacak? LGS ikinci oturum saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 09:06:00 -
LGS saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? LGS sınav saati

Hayallerini süsleyen liselere yerleşmek isteyen 8.sınıf öğrencileri, 6 Haziran Pazar gününe kilitlendi. Pazar günü gerçekleştirilecek LGS’nin saati, kaç oturumdan oluşacağı merak konusu. Peki, okul binasında saat kaçta gidilecek?

LGS saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? LGS sınav saati

LGS birinci oturum 6 Haziran Pazar günü saat 09.30’da başlayacak. İkinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Öğrencilere her iki oturumda 90 soru sorulacak ve 155 dakika süre verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, “LGS'de bir değişiklik yok, yine iki oturumda olacak. Çocukların saat 09.00'da okulda olmaları gerekiyor, sınav 09.30'da başlayacak. Velililer okulun bahçesinde değil, dışarıda bekleyecek, salgın açından tehlikeli buluyoruz. Sınava giriş belgesi öğrencinin sırasında hazır olacak. Fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesinin yanlarında olması lazım. Cep telefonu ile sınava giremezler. Kalem, silgi, maske ve dezenfektanları sıranın üzerinde olacak. Sınavda rehber öğretmenler de görev alacak. Maske takma zorunluluğu var ama ara sıra gözetim altında açabilecekler. LGS'ye katılmak zorunlu değil, isteyen katılabilir. Doğrudan pozitif öğrenciler özel bir yerde sınava girecek, temaslılar ise grup halinde kontrollü bir şekilde bir araya getirilecek. LGS sonuçları ise 30 Haziran'da açıklanacak” dedi.

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LGS'ye giderken götürülmesi gereken neler? LGS'ye giderken hangi belgeler bulunmalı?

Eğitim

LGS'ye giderken götürülmesi gereken neler? LGS'ye giderken hangi belgeler bulunmalı?

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