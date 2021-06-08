LGS puanıyla öğrenci alan liseler | Hangi liseler LGS puanıyla öğrenci alıyor?
Sınavla öğrenci alan liseler 2021 | 8.sınıf öğrencileri 6 Haziran Pazar günü LGS sınavına girdi. LGS’ye giren öğrenciler, hangi okulların puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. Peki, hangi liseler puanla öğrenci alıyor? 2021 LGS puanıyla öğrenci alan okulların listesi
Hayallerini süsleyen liselere yerleşmek isteyen milyonlarca öğrenci 6 Haziran Pazar günü LGS sınavına girdi. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarlı yayımlandı. Öğrenciler yayımlanan soru-cevaplara göre puanlarını hesaplamaya başladı. Adaylar, hangi okulların puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. Peki, hangi okullar sınav puanıyla öğrenci alıyor?
LGS puanıyla öğrenci alan liseler | Hangi liseler LGS puanıyla öğrenci alıyor?
6 Haziran Pazar günü yapılan LGS sınavının sonuçları 30 Haziran Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların ardından ise tercih süreci başlayacak. Öğrenciler şimdiden hangi okulların kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı.
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