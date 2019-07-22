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LGS okul kayıtları ne zaman? LGS yerleştirme sonuçlarına göre lise okul kayıtları ne zaman yapılacak?

Okul kayıtları ne zaman başlıyor lise? LGS birinci yerleştirme tercih sonuçları açıkladın. 1 Haziran’da yapılan ve 24 Haziran’da sonuçların açıklandığı ve 1-12 Temmuz tarihleri arasında tercihlerin yapıldığı MEB LGS yerleştirme sonuçları son dakika açıkladı. LGS 1. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler ikinci yerleştirme başvurularının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre lise okul kayıtları ne zaman yapılacak? Nakil başvuruları ne zaman? Lise nakil tarihleri 2019, ,lise kayıtları ne zaman başlıyor 2019, lise kayıtları ne zaman 2019, 2019 2020 lise kayıtları ne zaman başlıyor, lise kayıtları ne zaman başlıyor 2019, lise başvuruları ne zaman 2019, lise kayıtları nasıl yapılır, okul kayitlari ne zaman başlayacak? soruları LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra en çok merak edilen konuların başında gelmekte.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:25
LGS okul kayıtları ne zaman? LGS yerleştirme sonuçlarına göre lise okul kayıtları ne zaman yapılacak?

LGS birinci yerleştirme tercih sonuçları açıkladın. 1 Haziran’da yapılan ve 24 Haziran’da sonuçların açıklandığı ve 1-12 Temmuz tarihleri arasında tercihlerin yapıldığı MEB LGS yerleştirme sonuçları son dakika açıkladı. LGS 1. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler ikinci yerleştirme başvurularının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre lise okul kayıtları ne zaman yapılacak? Nakil başvuruları ne zaman? Lise nakil tarihleri 2019.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (2019 LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin geçen yıl yüzde 74 olan doluluk oranı bu sene yüzde 98'e yükseldi.

Lise kayıtları ne zaman? Okul nakilleri ne zaman yapılacak?

Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

LYS tercih sonuçları son dakika MEB 2019 LGS yerleştirme sonuçları e okul

Nakil son dakika okuldan okula nakil nasıl yapılır 2019? Ortaöğretim nakil işlemleri 8. 9. 10. 11. Sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:25
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